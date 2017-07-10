В Кремле предложили согласовать развертывание миротворческой миссии на Донбассе с боевиками

В Кремле предложили согласовать развертывание миротворческой миссии на Донбассе с главарями боевиков, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Что касается размещения каких-то миссий на Донбассе – это тема поднималась, президент Путин всегда подчеркивал, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются ВСУ, то есть Киев, и представители «республик» Донбасса – ДНР и ЛНР», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН о позиции Кремля о развертывании миссии миротворцев на востоке Украины.

По словам Пескова, без «взаимного контакта и определения возможностей» размещения той или иной миссии «этот вопрос обсуждать очень тяжело и проблематично».

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, будет ли РФ как постоянный член Совета безопасности ООН блокировать решение о развертывании миротворческой миссии, Песков сказал: «Что касается Совбеза ООН, оставляю без комментариев».

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, законопроект о реинтеграции Донбасса не исключает возможности введения полицейской или иной миротворческой миссии.

Сегодня, 10 июля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса уже наработан, но еще окончательно не согласован и не зарегистрирован в ВР.