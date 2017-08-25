На оккупированном Донбассе из-за пожара взорвался склад с боеприпасами российских военных - разведка

В районе населенного пункта Азов Донецкой области, временно подконтрольного боевикам, из-за пожара, вызванного коротким замыканием, произошел подрыв склада с боеприпасами.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В разведке отметили, что среди населения временно оккупированных территорий Донбасса растет недовольство присутствием российских оккупационных войск в регионе из-за роста количества преступлений в отношении гражданских, случаев незаконного присвоения имущества, нарушения общественного порядка и других инцидентов.

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Так, по данным ГУР Минобороны, накануне, 24 августа, в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений 1 АК в районе н.п. Азов возник пожар, результатом которого стал подрыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составлял до 1 км, некоторые боеприпасы повредили частные дома.

Из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцировано в другой населенный пункт, сообщили в ГУР Минобороны.

Кроме того, 23 августа в Донецке группа военнослужащих 1 АК ВС РФ избила гражданское лицо возле продовольственного магазина. Угрожая оружием, военные отобрали у пострадавшего пакеты с товарами и скрылись с места происшествия.