В Донецкой области местные устроили "самосуд" над пьяным боевиком - разведка

В Горловке местные жители совершили «самосуд» над боевиком, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал оружием.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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«В н.п. Горловка местные жители совершили “самосуд” над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в т.ч. открытую черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении разведки.

Как сообщал УНИАН ранее, в разведке сообщили, что на Донбассе двое боевиков российско-оккупационных бандформирований ограбили квартиру местной жительницы.

«Двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), находясь в нетрезвом состоянии ограбили квартиру местной жительницы», - отметили в разведке.