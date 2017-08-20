В Зайцевом боевики обстреляли жилой сектор

В субботу, 19 августа, боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцевое на Донетчине. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

В результате обстрела, после попадания зажигательных боеприпасов, возник пожар в нескольких жилых домах и хозяйственных постройках, которые расположены вблизи линии разграничения.

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Дома и имущество сгорели дотла, но никто из местных жителей не пострадал.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали.

Украинская сторона СЦКК осудила обстрел боевиков населенного пункта и отметила, что такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.