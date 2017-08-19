Сутки в АТО: трое военных ранены, горячее всего - в Авдеевской промзоне

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжили нарушать перемирие, используя при этом в основном гранатометы и стрелковое оружие.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Основным эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь, после 18 часов, боевики трижды обстреливали наши позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Огнем в ответ украинские бойцы жестко подавляли активность противника. В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении боевики из 82-миллиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по наших укреплениях на подступах к Чермалику. Кроме того, в конце суток, под вражеским огнем оказались и украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкиного. А, в результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один украинских защитник получил ранения.

На Луганском направлении, вечером, было относительно спокойно. Однако и здесь, поодиночно, бандиты использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.

Как сообщал УНИАН, накануне пророссийские преступники в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.