В оккупированном Донецке произошел пожар на заводе с ядерным могильником - соцсети (видео)

В Донецке в районе Донецкого завода резино-химических изделий произошел пожар. Предположительно, причиной возгорания стало воспламенение травы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, передает "Новости Донбасса".

Также они высказали предположение, что на ДЗРХИ могут гореть склады с остатками окфола и гексогена.

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Территория предприятия была оцеплена «МЧС ДНР». При этом на данный момент так называемые местные власти о причинах пожара и что там горело не сообщают.

Отмечается, что ДЗРХИ был режимным предприятием по утилизации боеприпасов. Так же на его территории находится ядерный могильник. На предприятии после 2014 неоднократно происходили взрывы.

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Окфол и гексоген являются одними из наиболее мощных взрывчатых веществ.

Ранее в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.