В центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам (фото)

В центре оккупированного Луганска взорвали памятник погибшим боевикам, сообщает один из подконтрольных боевикам сайтов.

Отмечается, что взрыв, который разбудил многих горожан и был слышен в ряде районов Луганска, прогремел около 02:00 1 августа в парке "Дружбы народов". В результате частично пострадал памятник.

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"Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему оцеплен", - сказано в сообщении.

Ранее в оккупированном Донецке обрушилось здание университета торговли.