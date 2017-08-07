За сутки в зоне АТО ранения получили трое украинских военных

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, трое бойцов были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Читайте такжеГибридные войска РФ пытаются прорвать оборону сил АТО возле Бахмутской трассы – Турчинов«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения», - сообщил Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении противник нарушил режим тишины у Бахмутской трассы и в Попаснянском районе, всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 5 случаев нарушения тишины противником.

«На Донецком направлении вчера боевые действия велись в Авдеевке и Песках. Неспокойно было с полуночи до пяти часов утра», - сказал Лысенко, добавив, что всего на этом направлении зафиксировано четыре вражеских обстрела.

На Мариупольском направлении, как сообщил представитель АТО, неспокойно было на юге у Азовского моря, противник выпустил, по меньшей мере, 18 снарядов из реактивной системы залпового огня неподалеку от Широкино. Всего на этом направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов, 6 из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинской армией.