Вечером боевики получили асимметричный ответ на обстрелы позиций сил АТО – штаб

Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась определенным уменьшением активности российско-оккупационных группировок.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, в отличие от предыдущих дней, противник не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. Однако до полной тишины на Донбассе еще очень далеко.

Так, вечером и ночью, боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия бандиты трижды били по шахте Бутовка. Также, в конце суток, под обстрелы незаконных вооруженных формирований попали силы АТО в Опытном и Песках. А около 22 часов, в результате обстрела нашего опорного пункта в поселке Луганское, один украинский военный получил ранения.

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На Мариупольском направлении было более спокойно. Однако и здесь враг из стрелкового оружия неудачно пытался спровоцировать украинских защитников неподалеку Широкино и Водяного.

На Луганском направлении, около 19 часов бандиты выпустили по меньшей мере 12 мин калибра 82 миллиметра по нашему опорном пункту в Крымском. Вследствие этого обстрела двое бойцов получили ранения.

Также стоит отметить, что вчера практически на каждую огневую провокацию врага силы АТО открывали плотный огонь в ответ. Строго соблюдая Минские договоренности, украинские военные в очередной раз доказали врагу, что на каждый обстрел позиций сил АТО бандиты получают асимметричный ответ, который нередко умножается вдвое.

Всего за минувшие сутки бандформирования 31 раз нарушили перемирие. Трое украинских воинов получили боевые ранения. Потери противника уточняются.