Пехотный огнемет и гранаты: в "Укроборонпроме" показали новое термобарическое оружие (фото)

В «Укроборонпроме» показали новые образцы термобарического оружия - пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ “Химических продуктов” и гранаты РГО-27С и РГО-27С2 от ГП “МФ “Артем”. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию во время взрыва высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. В обиходе, оно также называется боеприпасами объемного взрыва», - говорится в сообщении.

“На полигоне была проверена эффективность украинских термобарических боеприпасов. Которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень не плохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16”, – сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме того, были также представлены гранаты РГО-27С и РГО-27С2, которые имеют массу не более 600 граммов, создают на две секунды огненную тучу объемом не менее 13 м3, в который температура достигает 2500 градусов.

«Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, новый спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос, отправлять оружие для борьбы против пророссийских боевиков на Донбассе. Как рассказал Волкер, вооружения украинских правительственных сил может изменить подход Москвы и он не считает такой шаг провокационным. "Оборонительное вооружение, что позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", – сказал Волкер.