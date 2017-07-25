Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине оружия - спецпредставитель США

Новый спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос, отправлять ли оружие для борьбы против пророссийских боевиков на Донбассе.

Как рассказал Волкер BBC, вооружение украинских правительственных сил может изменить подход Москвы и он не считает такой шаг провокационным.

"Оборонное вооружение, что позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, фактически поможет остановить российскую угрозу в отношении Украины", - сказал Волкер в интервью BBC.

"Я не буду снова прогнозировать, как мы пойдем дальше, это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решений, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокационным для России или поощрением Украины, является неверным", - заявил он, комментируя вопрос предоставления Украине оружия.

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Он отметил, что успех в установлении мира на востоке Украины нуждается в том, что он назвал новым стратегическим диалогом с Россией.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Волкер посетил Донбасс, где он отметил: в США понимают, что на востоке Украины происходит российская агрессия.

"Мы видели, что произошло. Мы понимаем, каким образом этот конфликт начался, мы понимаем, каким образом этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы с целью того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории ", - добавил он.