Россия сегодня пригнала на Донбасс полупустой "гумконвой" – ГПСУ

Сегодня, 27 июля, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление шестьдесят седьмого, так называемого, «гуманитарного конвоя».

Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что, поскольку перемещение «гумконвоя» снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

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«С 7.05 до 7.40 через российской пункт пропуска «Донецк» на въезд в Украину проследовала одна колонна т.наз. «гумконвоя» в составе 21 автомобиля», – сообщили в ГНСУ.

В грузовиках перевозили детские пищевые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить точную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Кроме того, загруженность транспортных средств составляла 50 – 60%, отметили пограничники.