На Донбасс мчится очередной путинский "гумконвой"

МЧС России отправил на оккупированный Донбасс 67-ю колонну с так называемой «гуманитарной помощью».

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, колонна выдвинулась в сторону российской границы. В ведомстве утверждают, что автомобили везут более 600 тонн гуманитарных грузов, в составе которых якобы детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

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Колонна следует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган»», после чего традиционно пересечет украинскую границу в неконтролируемых пунктах пропуска, без соответствующего разрешения со стороны украинских властей и вопреки международному законодательству.

МЧС России заявляет, что в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

«Гумконвой» проследует в два пункта назначения – оккупированную часть Луганской и Донецкой области.