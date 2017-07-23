Спецпредставитель США и посол прибыли в зону АТО (фото)

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович посещают зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, свою поездку в зону АТО они начали с посещения штаба оперативно-тактической группировки "Донецк".

В составе американской делегации также сотрудник Госдепартамента США Лейн Балл, военный атташе при Посольстве США в Украине Пол Шмитт и другие должностные лица.

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"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что украинские военные "получили высокую оценку от американских коллег".

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров по ситуации в Украине.

21 июля Госдепартаменте США проинформировали, что Волкер отправился в Украину и ряд европейских государств. Сообщалось, что 24 июля он прибудет в Киев, где встретится с представителями украинской власти. Затем отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон.