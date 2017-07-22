Спецпредставитель США Волкер и посол Йованович завтра посетят Донецкую область

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США Мари Йованович завтра посетят Донецкую область.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, 23 июля состоится брифинг о ситуации с безопасностью в районах выполнения задач и состоянии соблюдения Минских договоренностей.

На брифинге предусмотрено выступление Волкера и Йованович.

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Мероприятие состоится в центре города Краматорск на площади Мира, возле Дома культуры.

Начало брифинга - в 14.45 - 16.00.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров относительно ситуации в Украине.

21 июля в Госдепартаменте США сообщили, что Волкер отправился в Украину, а также посетит ряд европейских государств. Сообщалось, что 24 июля Волкер прибудет в Киев, где встретится с представителями украинской власти. Затем отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон.