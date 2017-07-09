Госсекретарь объяснил, почему США назначили спецпредставителя по Украине
Американская сторона будет тщательно координировать действия с участниками "нормандской четверки", отметил Тиллерсон.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон отмечает, что специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер назначен, потому что США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
«Мы разочарованы отсутствием прогресса в выполнении Минского соглашения, и поэтому мы назначили специального представителя, чтобы придать дополнительный импульс этому процессу», - заявил Тиллерсон.
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Также он добавил, что американская сторона будет тщательно координировать действия с участниками «нормандской четверки».
Как сообщал УНИАН, 7 июля Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Уолкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров, касающихся ситуации в Украине.
8 июля госсекретарь заявил, что назначил Уолкера на должность спецпредставителя по просьбе президента РФ Владимира Путина.