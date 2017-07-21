В бою под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь ранены – Минобороны

По предварительной информации, во время боя под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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Говоря о боевых действиях прошлой эпохи, в частности, на Мариупольском направлении, в районе Красногоровки, он отметил, что "во время боевого столкновения оккупанты понесли значительные потери".

"По предварительной информации, 6 боевиков были убиты, еще 8 получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля позиции одного из украинских механизированных батальонов под Красногоровкой атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и по меньшей мере 4 танков.