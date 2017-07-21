"Минимум 4 вражеских танка": в штабе АТО рассказали подробности жесткого боя под Красногоровкой (фото)

Позиции одного из украинских механизированных батальонов утром 20 июля атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и минимум 4 танков. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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Незаконные вооруженные формирования начали операцию с массированных обстрелов украинских позиций запрещенными Минскими договоренностями 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. По предварительным данным, не менее четырех танков вели огонь с разных позиций. ДРГ противника насчитывала 10-15 боевиков.

Обнаружив вражескую группу, украинские бойцы открыли огонь в сторону противника.

"Украинские воины отбили наступление диверсантов ценой гибели трех героев. Еще семь военнослужащих ВСУ были ранены, один — попал в плен. Во время первых минут боевого столкновения двое наших солдат получили ранения, несовместимые с жизнью. Один из военнослужащих метким огнем отправил в ад сразу двух боевиков, которые, по предварительным данным, принадлежат к батальону "Оплот", - сказано в сообщении.

Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения ради сохранения жизни сослуживцев, принял решение отойти на промежуточную позицию. Во время перемещения были ликвидированы еще двое наемников.

"Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление, которое надежно закрепилось на позициях. К сожалению, воины не досчитались одного из бойцов. Как потом выяснилось, его, контуженного, взяли в плен вражеская ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение", - добавили в штабе.

Под напором массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти под прикрытием танков, минометов и реактивных снарядов передвижного "Града".

Во время этого боевого столкновения ранения различной степени тяжести получили трое украинских бойцов.

Около шести часов плотность огня противника из танков и минометов несколько уменьшилась. Для эвакуации раненых бойцов выдвинулись медицинские автомобили. Но противник продолжал обстрел. 120 мм мина взорвалась рядом с группой эвакуации и ранила четверых военнослужащих.

"В полдевятого, по данным радиоперехвата, стало известно о потере противником четырех боевиков. Когда враг отходил, наши бойцы зафиксировали, эвакуацию еще двух убитых оккупантов. Остальные, бросив своих на поле боя с оружием спешно отошли оставив полный арсенал доказательств (на фото) Российского присутствия на Донбассе, которое используется террористами и доказывает факты поставки оружия и участия регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - сообщил штаб АТО.

В пресс-центре подчеркнули, что трех погибших украинских воинов командование части представит к государственной награде "Орден Богдана Хмельницкого" III степени, к сожалению, посмертно. Раненые бойцы будут представлены к орденам "За мужество".

Ранее в штабе АТО сообщили, что 20 июля возле Красногоровки силы антитеррористической операции отбили нападение террористов и понесли потери.