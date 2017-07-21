"Минимум 4 вражеских танка": в штабе АТО рассказали подробности жесткого боя под Красногоровкой (фото)

07:50, 21 июля 2017
Война
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Наступление диверсантов удалось отбить, однако трое военных погибли, семеро получили ранения, один — попал в плен.

Доказательства присутствия войск РФ на Донбассе, найденные на месте боя / Штаб АТО

Позиции одного из украинских механизированных батальонов утром 20 июля атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и минимум 4 танков. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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Незаконные вооруженные формирования начали операцию с массированных обстрелов украинских позиций запрещенными Минскими договоренностями 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. По предварительным данным, не менее четырех танков вели огонь с разных позиций. ДРГ противника насчитывала 10-15 боевиков.

Воронка от снаряда / Штаб АТО

Обнаружив вражескую группу, украинские бойцы открыли огонь в сторону противника.

"Украинские воины отбили наступление диверсантов ценой гибели трех героев. Еще семь военнослужащих ВСУ были ранены, один — попал в плен. Во время первых минут боевого столкновения двое наших солдат получили ранения, несовместимые с жизнью. Один из военнослужащих метким огнем отправил в ад сразу двух боевиков, которые, по предварительным данным, принадлежат к батальону "Оплот", - сказано в сообщении.

Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения ради сохранения жизни сослуживцев, принял решение отойти на промежуточную позицию. Во время перемещения были ликвидированы еще двое наемников.

Доказательства присутствия войск РФ на Донбассе, найденные на месте боя / Штаб АТО

"Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление, которое надежно закрепилось на позициях. К сожалению, воины не досчитались одного из бойцов. Как потом выяснилось, его, контуженного, взяли в плен вражеская ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение", - добавили в штабе.

Под напором массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти под прикрытием танков, минометов и реактивных снарядов передвижного "Града".

Во время этого боевого столкновения ранения различной степени тяжести получили трое украинских бойцов.

Доказательства присутствия войск РФ на Донбассе, найденные на месте боя / Штаб АТО

Около шести часов плотность огня противника из танков и минометов несколько уменьшилась. Для эвакуации раненых бойцов выдвинулись медицинские автомобили. Но противник продолжал обстрел. 120 мм мина взорвалась рядом с группой эвакуации и ранила четверых военнослужащих.

"В полдевятого, по данным радиоперехвата, стало известно о потере противником четырех боевиков. Когда враг отходил, наши бойцы зафиксировали, эвакуацию еще двух убитых оккупантов. Остальные, бросив своих на поле боя с оружием спешно отошли оставив полный арсенал доказательств (на фото) Российского присутствия на Донбассе, которое используется террористами и доказывает факты поставки оружия и участия регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - сообщил штаб АТО.

Доказательства присутствия войск РФ на Донбассе, найденные на месте боя / Штаб АТО

В пресс-центре подчеркнули, что трех погибших украинских воинов командование части представит к государственной награде "Орден Богдана Хмельницкого" III степени, к сожалению, посмертно. Раненые бойцы будут представлены к орденам "За мужество".

Ранее в штабе АТО сообщили, что 20 июля возле Красногоровки силы антитеррористической операции отбили нападение террористов и понесли потери.

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Новость в сюжете: Бой под Красногоровкой
Теги: #война на Донбассе#потери ВСУ#бой под красногоровкой