На Донбассе погиб военнослужащий РФ, устанавливая растяжку в состоянии опьянения - разведка

Среди личного состава в соединениях и частях российских оккупационных войск на Донбассе наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния, продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины. Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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По данным разведки, во время установки растяжки в состоянии алкогольного опьянения с использованием гранаты Ф-1 вблизи собственной позиции погиб военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, еще четверо получили тяжелые ранения. Командование полка в докладе высшему руководству выдало потери личного состава как следствие “обстрела сил АТО”.

Сообщается также, что время вооруженной стычки 19 июля между личным составом одного из подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ и представителями т.наз. «правоохранительных органов ДНР» убили одного военнослужащего и двух «милиционеров», еще пятеро участников конфликта получили ранения.

Также сообщается, что во время задержании группы военнослужащих, которые покинули передовую позицию с оружием, убиты трое и ранены семеро военнослужащих отдельного комендантского полка (Луганск) и 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ.