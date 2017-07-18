Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, есть раненые - Жебривский (фото)

Сегодня вечером боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранены два мирных жителя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин - 1955 и 1961 годов рождения», - написал он.

Председатель ВГА добавил, что пострадавших с осколочными ранениями головы доставили в больницу, их состояние - средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, с начала суток боевики 10 раз нарушали перемирие в районе проведения АТО, трое украинских военных ранены.