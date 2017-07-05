ПА ОБСЕ может принять резолюцию с указанием РФ как оккупанта на Донбассе

Парламентская асамблея ОБСЕ 5-9 июля на летней сессии в Минске может принять текст резолюции с указанием, что неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей контролируют российские гибридные силы.

Об этом говориться в проекте резолюции для общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ, которая может быть принята на летней сессии ассамблеи в Минске 5-9 июля 2017 года.

"Парламентская Ассамблея ОБСЕ призывает к прекращению военных действий в Украине, полному выводу крупнокалиберных орудий обеими сторонами и предоставлению полноценного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и организациям по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в проекте резолюции.

Также в проекте документа сказано, что ПА ОБСЕ "осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ наряду со случаями умышленного уничтожения имущества ОБСЕ в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил, и настоятельно призывает Российскую Федерацию к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ в целях предотвращения дальнейшей эскалации положения".

Парламентариям 57 стран-членов ОБСЕ предлагается вновь заявить "о своей поддержке Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного 12 февраля 2015 года в Минске всеми сторонами, которые также подписали Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Меморандум от 19 сентября 2014 года, и соответствующих резолюций ПА ОБСЕ, касающихся кризиса в Украине и вокруг нее".

Кроме того, в проекте резолюции сказано, что ПА ОБСЕ "подчеркивает уважение закрепленных в Хельсинкском заключительном акте принципов нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов, а также призывает Российскую Федерацию воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Вместе с тем, отмечается необходимость предоставить неограниченный доступ СММ ОБСЕ в оккупированный Россией Крым.

"Парламентская Ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу на Крымском полуострове снять все ограничения и устранить иные барьеры, препятствующие свободе передвижения наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии в Украине и выполнению ими своего мандата", - говорится в проекте резолюции.

Как сообщал УНИАН ранее, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что введение полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс является ключевым требованием для демилитаризации региона.

"Вопрос демилитаризации стоит очень остро. Мы в Минске, честно говоря, во-первых постоянно ставим вопрос о создании пятой рабочей подгруппы по границе в рамках Трехсторонней контактной группы - УНИАН), которая уже имеет сегодня дискутировать: а как же произойдет эта прописана в Минских соглашениях, но на самом деле не продумана пошагово процедура передачи части украинско-российской границы сначала под контроль ОБСЕ, и затем возвращение его под украинскую юрисдикцию", - сказала Геращенко.