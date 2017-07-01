Сутки в АТО: осложнение на приморском направлении, один боец погиб и еще девять пострадали

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Вчера российско-террористические бандформирования 35 раз применяли оружие против украинских защитников. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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В штабе отмечают, что боевики неоднократно били по нашим позициям из артиллерии и другого запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Также оккупанты снова попали в жилые кварталы одного из прифронтовых населенных пунктов.

"За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий ВС Украины, к сожалению, погиб. Трое бойцов сил АТО получили ранения, еще шестеро - боевые травмы", - рассказали в пресс-центре.

"В общем, вчера ситуация оставалась напряженной на Донецком направлении и несколько осложнилась на Приморском. Зато на Луганщине вчера наблюдалось относительное затишье", - сказано в сообщении.

На Приморском направлении под вечер зафиксировали относительное обострение.

"Прежде всего, боевики активизировались в западном пригороде временно оккупированного Донецка. Там они довольно интенсивно обстреливали наши опорные пункты на подступах к Красногоровки и Марьинки. При этом оккупанты использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122 мм", - сообщили в штабе.

Во время этих обстрелов несколько вражеских боеприпасов попали в жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации штаба, никто из местных жителей не пострадал. Обстоятельства и последствия выясняются.

В пресс-центре АТО добавили, что на этом же направлении под минометный огонь противника вчера вечером попали наши опорные пункты вблизи Широкиноо и Водяного на азовском побережье. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы в районе Гнутового и Лебединского, где захватчики неоднократно в течение суток применяли различное пехотное вооружение.

"Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения утром и на протяжении дня самой напряженной ситуация была возле Авдеевки и Каменки. Там оккупанты систематически били из стрелкового оружия и гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и тому подобного. В районе Каменки снова вели огонь вражеские танки. С заходом солнца ситуация там несколько стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Однако противник активизировался на других участках фронта, в частности в северном пригороде временно оккупированной наемниками Горловки и на Светлодарской дуге. Так, защитников Зайцево пророссийские вооруженные банды несколько раз обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также минометов калибров 120 и 82 мм, боевики накрывали украинских воинов, которые держат оборону неподалеку Луганского.

На луганском направлении вчера установилась относительная тишина. Только в районе Новоалександровки еще в первой половине дня по украинским военным открывал огонь вражеский снайпер.