База не попадала под обстрел: в ОБСЕ опровергли информацию об обстреле боевиками своего офиса в Попасной

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) опровергает информацию штаба АТО об обстреле боевиками офиса СММ в Попасной в Луганской области. Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в социальной сети Facebook.

В частности, наблюдатели назвали некорректной информацию пресс-центра штаба АТО об обстреле боевиками передовой патрульной базы СММ в Попасной.

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"Передовая патрульная база СММ в Попасной в Луганской области не попадала под обстрел. Никакого вреда не было причинено и все сотрудники в безопасности", - заявляют в СММ.

При этом сказано, что наблюдатели миссии задокументировали значительные обстрелы с применением одновременно как исходного, так и входящего огня, в этом районе в ночь с 29 июня и рано утром 30 июня.

"Сотрудники СММ находились в безопасности все это время на передовой патрульной базе", - отмечают в миссии.

30 июня сотрудники были передислоцированы в Северодонецк для предоставления полной информации. "Ожидается, что они позже сегодня вернутся в Попасную", - отметили в СММ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации заявил, что из-за обстрелов боевиков СММ ОБСЕ эвакуировали свой офис из Попасной. По данным штаба АТО, ночью 29 июня боевики ОРЛО обстреляли это представительство миссии, применив запрещенные минского соглашениями 82-мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие.

Отмечалось, что пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет. "Такими вооруженными нападениями, НВФ ОРЛО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", - отметили в штабе.