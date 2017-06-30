Боевики "ЛНР" угрожали расстрелять наблюдателей СММ за поздравления с Днем Конституции Украины

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что боевики "ЛНР" угрожали расстрелять наблюдателей СММ за поздравление жителей села Веселая Гора с Днем Конституции Украины.

Об этом говорится в отчете по состоянию на 19:30 29 июня, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

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Наблюдатели сообщили, что в подконтрольном боевикам "ЛНР" селе Веселая Гора к автомобилям СММ подошли двое членов "ЛНР" (мужского пола, 25-30 лет), которые были вооружены автоматами Калашникова (7,62 мм), одетые в серую камуфлированную одежду без опознавательных знаков и были в черных балаклавах, которые закрывали их лица.

"Они спросили членов патруля СММ, которые были в двух автомобилях, посещали ли наблюдатели этот населенный пункт за день до того, и обвинили членов СММ, что те поздравили местных жителей с Днем украинской Конституции. Вооруженные мужчины сказали членам СММ, что они застрелят членов СММ, если такое сообщение повторится", - отметили в миссии.

При этом сказано, что патруль СММ покинул этот район и проинформировал об указанном инциденте Совместный центр по контролю и координации.

Как сообщал УНИАН, жителей "ДНР" и "ЛНР" заманивают на работу в Сибирь и на Дальний Восток.