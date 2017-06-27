Глава МИД Германии не верит в быстрое решение конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в понедельник, 26 июня, заявил, что не считает режим прекращения огня на востоке Украины устойчивым, передает Reuters.

По его словам, и Украина, и поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нарушают соглашение о прекращении огня. Из-за это, вероятно, конфликт не будет решен в краткосрочной перспективе.

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"Очень трудно найти решение после стольких лет. Конечно, мы стараемся, но не похоже, что у нас будет (краткосрочное решение) кризиса в регионе", - отметил Габриэль на мероприятии Европейского Совета по международным отношениям (ECFR).

Глава МИД Германии добавил, что продолжает поддерживать усилия группы "Нормандского формата", но наблюдатели миссии ОБСЕ не были настроены оптимистично касательно ситуации в регионе. "У меня нет хороших сообщений по этому вопросу", - сказал Габриэль.