"Хлебное перемирие" в зоне АТО: двое военных погибли, еще двое ранены

В ходе боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли. Один воин в результате вражеского обстрела ранен, еще один боец сил АТО получил боевою травму. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Читайте такжеСилы АТО готовы к "хлебному перемирию" в Донбассе, но будут действовать адекватно в случае штурма оккупантов - Минобороны«Несмотря на достигнутые на днях договоренности о соблюдении перемирия с сегодняшнего дня, 24 июня, российско-террористические бандформирования все же не смогли в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. С начала суток боевики 6 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. Однако, такие нарушения зафиксированы только на Донецком и Луганском направлениях. На Приморском направлении оккупанты оружие сегодня не применяли. Преимущественно бандиты осуществляли обстрелы еще до 8.00 утра», - сказано в сообщении.

На Донецком направлении пророссийские вооруженные банды дважды били по позициям Вооруженных сил Украины. В частности, еще ночью боевики обстреляли один из опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов, противник на рассвете вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО возле Верхнеторецкого.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования еще в начале суток произвели обстрел невысокой плотности позиций ВСУ в районе Катериновки из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Также ночью и уже в начале второй половины дня противник дважды из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинских воинов, которые держат оборону в районе Крымского. Кроме того, еще утром оккупанты из стрелкового оружия били по укреплениям сил АТО возле Троицкого.

Как сообщал УНИАН 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.