В штабе АТО предложили ввести "режим тишины" на время выпускных вечеров

Штаб АТО предлагает ввести "режим тишины" на время выпускных вечеров в школах. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Командование штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей обратилось к Совместному центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с предложением об установлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных учебных заведениях", - говорится в сообщении.

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Согласно инициированного штабом АТО на территории Донецкой и Луганской областей предложения, "Образовательный день тишины" предлагается установить в период с 08:00 24 июня 2017 года до 00:00 26 июня 2017 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращения местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.