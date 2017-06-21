Сайдик заявил, что "Хлебное перемирье" вдоль линии соприкосновения на Донбассе должно действовать до 31 августа - СМИ

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что соблюдение режима тишины вдоль всей линии соприкосновения на время уборки урожая должно действовать до 31 августа. Об этом сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

"Участники рабочей группы (по безопасности) выступили с предложением так называемого "хлебного перемирия". Это установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая - с 24 июня по 31 августа. Инициатива, конечно же, получила поддержку на уровне Трехсторонней контактной группы. Участники обязались донести ее до своего политического руководства", - заявил Сайдик.

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Также он упомянул серьезный инцидент, когда наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ накануне подверглись нападению и обстрелу. Он подчеркнул, что подобное недопустимо.

"Очевидно, что все стороны несут ответственность за безопасность и свободу перемещения сотрудников миссии. Они должны не только оперативно принимать меры по реагированию, но и подтвердить свою приверженность данному принципу на высшем политическом уровне. Поддерживая инициативу рабочей группы по безопасности, я сегодня поставил этот вопрос перед Трехсторонней контактной группой и ожидаю соответствующей реакции всех сторон", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН ранее, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) запланировано в Минске на 5 июля. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 5 июля", - сказала она.