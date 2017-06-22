Тымчук раскрыл шаги ВСУ по деоккупации Донбасса

Народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук раскрыл шаги украинских военных, направленные на деоккупацию Донбасса.

"Мы используем эту ситуацию для принуждения российско-террористических войск к выполнению Минских договоренностей", - говорит Тымчук отмечая, что ВСУ занимают только те территории, которые по Минским соглашениям должны находиться под контролем Украины, передает "Апостроф".

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Тем самым военные не нарушают договоренности, но заставляют противника их выполнять.

"Таким образом, противник отодвигается за линию разграничения, которая определена протоколами к Минску-2. ВСУ не пересекают эту линию", - говорит нардеп.

Также Тымчук рассказал, что по имеющейся информации, у противника есть большие проблемы с личным составом и комплектацией подразделений, что заставляет их отступать. В ответ на обвинения со стороны российского командования они отвечают, что люди не могут выполнять задачи из-за усталости.

Ранее СМИ опубликовали концепцию закона о деоккупации Донбасса. В документе не говорится о том, как именно Украина будет освобождать временно оккупированные территории.