Как Турчинов предлагает освобождать Донбасс: опубликована концепция закона о деоккупации (документ)

Журналисты получили проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".

Его текст пока что умещается на одном листе и состоит из преамбулы и шести пунктов, передает Громадське. В то же время источники, предоставившие документ, подчеркивают, что это не окончательная версия и в нее могут быть внесены изменения и дополнения.

По информации СМИ, данный законопроект на прошлой неделе обсуждался и на заседании Стратегического совета при президенте.

В преамбуле концепции отмечается, что правовой режим контртеррористической операции, введенный в апреле 2014 года позволил, с одной стороны, остановить расширение российской агрессии и локализовать ее в Донецкой и Луганской областях. Также он позволил провести президентские, парламентские и местные выборы.

В то же время, ни по масштабам, ни по характеру, ни по времени проведения антитеррористическая операция сейчас не отвечает задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому возникла насущная необходимость создать новые правовые рамки для решения этой задачи.

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Также отмечается, что важной составляющей будущего законопроекта является предоставление президенту Украины права применять Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования в Луганской и Донецкой областях. При этом подчеркивается, что сейчас законодательство определяет две основные основания для применения войск – это состояние войны и АТО.

"Президент Украины в период действия этого Закона может принимать в установленном порядке решение о введении правового режима военного положения, а также решение о применении Вооруженных Сил Украины, других предусмотренных законами Украины военных формирований в Донецкой и Луганской областях для восстановления территориальной целостности Украины, сдерживания и отпора вооруженной агрессии, обеспечения охраны и обороны Государственной границы, линии разграничения, отражения нападений, которые угрожают жизни военнослужащих или иных граждан", - говорится в документе.

Андрей Парубий в комментарии Громадському подчеркнул, что этот пункт – один из ключевых в концепции.

"В начале агрессии России законодательно у нас было только две возможности для отпора – это формат АТО и введении военного положения. Военное положение мы не могли тогда ввести, потому что оно ограничивало демократические процедуры. В частности, не давало возможности проведения выборов. А нам важно было провести президентские, парламентские и местные выборы. Сейчас законодательно предоставляется формат для ведения боевых действий", — сказал спикер парламента.

"Для непосредственного руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях, силами и средствами, привлекаемых к их осуществлению, образуется Оперативный штаб", - вспоминают журналисты еще один пункт концепции законопроекта.

Кого именно президент может назначить руководителем Оперативного штаба, пока неизвестно. В то же время в неофициальных разговорах депутаты от "Народного фронта" говорят, что среди предложений, которые обсуждаются сейчас – предоставление оперативному штабу права определять перечень товаров, которые запрещено или разрешено перемещать между территорией Украины и временно оккупированными территориями.

Сейчас перемещения таких товаров запрещены решением СНБО от 15 марта этого года как ответ на захват боевиками "ДЛНР" предприятий, которые платили налоги в украинской юрисдикции.

"На отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины", - говорится далее в концепции.

Регулируется он соответствующим законом, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2014 года после оккупации Россией Крыма. В частности, закон предусматривает, что временно оккупированная территория является неотъемлемой территорией Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

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В то же время на такой территории запрещается деятельность, подлежащая госрегулированию (лицензирование, получение разрешительных документов, сертификация и прочее) хозяйственная деятельность, ввоз и/или вывоз товаров военного назначения, организация железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных сообщений.

Запрещено также пользование государственными ресурсами, в том числе естественными, финансовыми и кредитными, запрещено осуществление денежных переводов.

Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на временно оккупированную территорию и выезд с нее через контрольные пункты въезда-выезда при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.

"Целью государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей являются: освобождение оккупированных территорий и восстановления конституционного строя на всей территории Украины; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии; укрепления независимости, государственного суверенитета и единства независимого, суверенного, демократического, правового, социального Украинского государства", - отмечается в документе.

Вместе с тем в нем не говорится о том, каким именно образом Украина будет добиваться освобождения временно оккупированных территорий.

Кроме того, в тексте концепции не указано, кем именно оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 19 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании фракции "Народного фронта" презентовал концепцию закона о деоккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.