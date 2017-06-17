Боевики расстреляли своих, чтобы не выплачивать им зарплату
16:38, 17 июня 2017Война
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В результате пять боевиков были убиты, еще двое получили ранения.
Иллюстрация REUTERS
На Донбассе у боевиков возникли проблемы с деньгами для выплаты вознаграждения террористам. Из-за этого в некоторых бандгруппировках начали возникать бунты.
Во время одной из таких схваток так называемый командир подразделения 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК отдал приказ открыть огонь по своим бойцам. Перед тем они избили так называемого офицера и отказались выполнять приказы до получения всей задолженности. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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В результате пять боевиков были убиты, еще двое получили ранения.
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