Боевики обстреляли школу в Красногоровке
В это время в школе никого не было.
Боевики ОРДО из запрещенного вооружения обстреляли Красногоровскую общеобразовательную школу. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
НВФ ОРДО продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
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Так, 7 июня около 22.30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школы №1. В это время в школе никого не было.
Информация о разрушениях и других последствиях обстрелов уточняется.
"Такими действиями НЗФ ОРДО снова доказывают, что они грубо и цинично пренебрегают Минскими договоренностями", - заявляет украинская сторона СЦКК.