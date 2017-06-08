Боевики обстреляли школу в Красногоровке

Боевики ОРДО из запрещенного вооружения обстреляли Красногоровскую общеобразовательную школу. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

НВФ ОРДО продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

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Так, 7 июня около 22.30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школы №1. В это время в школе никого не было.

Информация о разрушениях и других последствиях обстрелов уточняется.

"Такими действиями НЗФ ОРДО снова доказывают, что они грубо и цинично пренебрегают Минскими договоренностями", - заявляет украинская сторона СЦКК.