Боевики обстреляли школу в Красногоровке

03:22, 08 июня 2017
Война
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В это время в школе никого не было.

Информация о разрушениях и других последствиях обстрелов уточняется / фото facebook.com/ato.news

Боевики ОРДО из запрещенного вооружения обстреляли Красногоровскую общеобразовательную школу. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

НВФ ОРДО продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

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Так, 7 июня около 22.30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школы №1. В это время в школе никого не было.

Информация о разрушениях и других последствиях обстрелов уточняется.

"Такими действиями НЗФ ОРДО снова доказывают, что они грубо и цинично пренебрегают Минскими договоренностями", - заявляет украинская сторона СЦКК.

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Теги: #СЦКК#обстрел красногоровки#боевики днр