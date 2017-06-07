Боевики из зенитной установки обстреляли жилой сектор в Новолуганском

Пророссийские боевики вечером во вторник, 6 июня из зенитной установки обстреляли жилые дома в населенном пункте Новолуганськом Донецкой области, сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.

"Около 18.30 6-го июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Новолуганськое из зенитной установки ЗУ-23-2... Таким образом, НВФ ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении СЦКК.

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По данным украинских военных, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал, однако разрушены и повреждены здания на территории частных усадеб. В частности, полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов. В доме на улице Мичурина поврежден сарай, гараж и забор, побит шифер на крыше. В доме по улице Сергиенко повреждены стена и сарай, убит домашний скот.