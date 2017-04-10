Скандал на Чугуевском полигоне: бойцы 54-й бригады сами установили краны для воды - волонтер

На Чугуевский полигон прибыла спецкомиссия Минобороны для проверки бытовых условий размещения бойцов 54-й бригады.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин, передает "Факты".

«Члены спецкомиссии появились на полигоне уже к шести часам утра 10 апреля. «Не знаю, какие будут итоги «расследования», только краны мы уже поставили. Выделили деньги, закупили 20 кранов, а на место их прикрутили сами бойцы. Ведь в воскресенье в бригаде состоялось награждение, негоже было ходить немытыми», - сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Читайте такжеУ Порошенко показали, какое обмундирование будут закупать для украинской армии в 2017 году (фото)

Как сообщалось, ранее волонтер Юрий Мисягин сообщил в Facebook, что, в частности, на военном полигоне неподалёку от Чугуева Харьковской области установили умывальники без кранов. «54-ю бригаду после года и 40 дней боев на Светлодарской дуге вывели на отдых на полигон под Чугуев. Бойцы одного из батальонов пехоты, расположившись в палатках, пошли умываться, а тут такая неудача... Палатка, где это можно сделать, есть. Умывальники тоже есть. Трубы к ним подвели, по которым течет вода. А вот кранов нет», - написал Мисягин.