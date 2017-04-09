Полторак направил спецкомиссию на Чугуевский полигон после cкандала с отсутствием кранов для 54-й бригады

Министр обороны Степан Полторак направил специальную комиссию на Чугуевский полигон для проверки условий размещения бойцов 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

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Об этом Полторак сообщил на своей странице в Facebook.

«Принял решение отправить специальную комиссию на Чугуевский полигон, где сейчас размещен личный состав 54 бригады, для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Дал указание ответственным должностным лицам в кратчайшие сроки устранить все недостатки», - написал он.

Кроме этого, по словам министра, будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к нерадивости, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось, ранее волонтер Юрий Мисягин сообщил в Facebook, что, в частности, на военном полигоне неподалёку от Чугуева Харьковской области установили умывальники без кранов.

«54-ю бригаду после года и 40 дней боев на Светлодарской дуге вывели на отдых на полигон под Чугуев. Бойцы одного из батальонов пехоты, расположившись в палатках, пошли умываться, а тут такая неудача... Палатка, где это можно сделать, есть. Умывальники тоже есть. Трубы к ним подвели, по которым течет вода. А вот кранов нет», - написал Мисягин.