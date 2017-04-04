За сутки боевики увеличили количество обстрелов, двое бойцов АТО погибли - штаб

Ситуация в районе проведения АТО обостряется, количество провокационных обстрелов украинских позиций увеличивается. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00 4 апреля 2017 года.

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В эпицентре огневого противостояния стало вчера Мариупольское направление. Из минометов калибра 82мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березового. Морских пехотинцев в районе Гнутового и Водяного накрывал огнем из БМП. Гранатометы различных систем противник применял для поражения наших позиций под Богдановкой и Чермаликом, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкиного и Красногоровки. В районе Гнутового активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении горячее всего было вблизи Авдеевки и Шахты Бутовка, где российско-террористические подразделения обстреляли наши опорные пункты из минометов калибров 120 и 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 82мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь в районе Песков. По защитникам Верхньоторецкого враг бил из гранатометов, а по украинских военнослужащих вблизи Каменки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120мм.

Чтобы подавить огневую активность противника, Силы АТО открывали огонь в ответ.