Боевики обстреляли Шахту Бутовку: погиб один украинский военный

В результате обстрела контролируемыми Россией боевиками Шахты Бутовка погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

"В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Шахта Бутовка из минометов калибра 120 мм и 82 мм погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет задачи на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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"Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины, применяют как стрелковое, так и тяжелое вооружение", - заявили в пресс-центре.