В "ДНР" из местных жителей формируют аналог гитлеровского "фольксштурма" – ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», данные подразделения будут подчиняться командованию «1-го АК ДНР».

Задача подразделений – участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где подразделения «1-го АК ДНР» по каким-либо причинам не смогут выполнять боевые задачи или будут нуждаться в экстренном усилении (вариант гитлеровского Volkssturm – Фольксштурма).

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Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что в оккупированном Крыму представили структуру, которая будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию".