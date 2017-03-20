В "ДНР" из местных жителей формируют аналог гитлеровского "фольксштурма" – ИС
09:55, 20 марта 2017Война
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На временно оккупированной территории Донецкой области из числа местного гражданского населения (с привлечением «невоеннообязанных», в т.ч. несовершеннолетних) создаются «военизированные подразделения самообороны» (предварительное название - «Ратник»).
REUTERS
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», данные подразделения будут подчиняться командованию «1-го АК ДНР».
Задача подразделений – участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где подразделения «1-го АК ДНР» по каким-либо причинам не смогут выполнять боевые задачи или будут нуждаться в экстренном усилении (вариант гитлеровского Volkssturm – Фольксштурма).
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Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что в оккупированном Крыму представили структуру, которая будет заниматься "интеграцией Донбасса в Российскую Федерацию".
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