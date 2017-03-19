СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России

А тем временем в Кремле уже подыскали для "национализированных" предприятий ОРДЛО новых поставщиков сырья, чтобы заменить потерянные через блокаду связи с украинскими предприятиями.

В первом заседании так называемого Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" приняли участие главари группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Оно состоялось 17 марта в Крыму, куда Плотницкий с Захарченко приехали на празднование 3-й годовщины аннексии полуострова, передает Радио Свобода.

Главари группировок заявили, что с Украиной больше ничего не связывает, а ведущий партнер для так называемых "республик" – Российская Федерация, в которую они надеются войти. Декларации о "матери-России" в ходе заседания были подкреплены инициативами со стороны депутатов Государственной думы России относительно так называемых "граждан ЛДНР". Речь шла о специальном проекте, в рамках которого Россия будет сотрудничать с ОРДЛО во всех направлениях – экономическом, социальном, культурном, гуманитарном.

Читайте такжеЭксперт назвал сценарии, которые Кремль будет реализовывать против Украины в рамках "гибридной войны"

Координатором комитета по "интеграции" оккупированного Донбасса стал депутат Госдумы России и заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко. Во время январской поездки Захарченко с Плотницким в Крым на празднование годовщины Переяславской рады Козенко говорил, что создал в Госдуме группу "парламентских контактов" с "ЛДНР". Тогда же будто родилась и идея Интеграционного комитета "Россия – Донбасс".

Во время учредительного заседания комитета Козенко сообщил, что подготовил законопроект о необходимости отмены трудовых патентов для "граждан" "ДНР" и "ЛНР". А глава оккупационного крымского "парламента" Владимир Константинов предложил проект "Россрегион". В его пределах будто станет возможным наиболее полное сотрудничество с группировками.

А по словам главаря "ДНР" Захарченко, в условиях транспортной блокады со стороны украинского предприятия неподконтрольных территорий Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.

Ранее главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" собираются провести референдум о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сценариев интеграции оккупированного Донбасса в Россию: "Нет, таких сценариев каких-то писаных нет".