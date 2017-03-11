Боевики обстреливают насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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По его словам, станция находится между селами Васильевка и Крутая Балка недалеко от линии разграничения и обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь.

Информации о повреждениях пока нет.

Жебривский отметил, что оператор насосной станции спрятался в бомбоубежище.

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за обстрелов боевиками Авдеевки повреждены линии электропередач. В результате без электроснабжения осталась Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция.