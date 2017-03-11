Ситуация в Авдеевке: водоснабжение города осуществляется самотеком, тепло подается за счет коксохима

Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение города обеспечивается в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 17 часов 11 марта централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение города обеспечивается в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов). К электропитанию от генераторных установок Главного управления подключены Авдеевская городская больница и Авдеевский горисполком», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что с 07:00 12 марта планируется привлечь 7 генераторных установок Главного управления для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания.

Предварительно ремонтно-восстановительные работы будут проводиться ООО «ДТЭК высоковольтные электросети» при наличии коридора и гарантии безопасности работников.

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за обстрелов боевиков около 14:30 Авдеевка снова осталась без электроснабжения.