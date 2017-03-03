В "ЛНР" ликвидировали одного из полевых командиров боевиков

Киселева и еще ряд лиц в "руководстве "ЛНР" так называемая местная прокуратура в конце сентября обвинила в попытке "госпереворота", передает Газета.ru.

"На самом деле "Коммунист" был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли", — рассказал изданию источник в "силовых структурах "ЛНР".

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Между тем так называемое местное надзорное ведомство в конце января распространило сообщение, что бывшему замкомандующего "корпусом народной милиции "ЛНР" предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается "в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват "власти". В "ведомстве" подчеркнули, что "в настоящее время обвиняемый Киселев, учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью". Самого "полевого командира" больше публике не показывали.

"Киселева нет в живых, именно по этой причине на видео от 26 сентября его брат ничего не говорит, так как его голос сильно отличается от голоса "Коммуниста", — пояснил ситуацию источник в "правительстве "ЛНР", когда на видео вместо ликвидированного главаря появлялся его брат.

Напомним, в августе 2016 года главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий был ранен. Рядом с его автомобилем прогремел мощный взрыв. 20 сентября он рассказал о раскрытии заговора, который готовился против "ЛНР". В связи с этим был задержан Виталий Киселев. Как сообщили после этого СМИ, он дал показания на других участников заговора против Плотницкого: в частности, он рассказал о том, что причастность к "перевороту" имели экс-спикер "народного совета "ЛНР" Алексей Карякин и бывший "глава совета министров "ЛНР" Геннадий Цыпкалов.