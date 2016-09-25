В МВД раскрыли подробности об убитом в Луганске полковнике РФ (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.

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"Десантник, большая реально шишка. Мог бы служить себе дальше в Анапе, а так погиб от междоусобиц сепаров на нашей земле. Самоубийство "премьера" Ципкалова - логично в том же ключе", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 сентября бывший "председатель совета министров" и советник главы "ЛНР" Игоря Плотницкого Геннадий Цыпкалов покончил с собой.