В МВД раскрыли подробности об убитом в Луганске полковнике РФ (фото)
04:36, 25 сентября 2016Война
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Убитый в Луганске российский полковник, замкомандующего 2 армейским корпусом "ЛНР" Александр "Орлов" Осипов раньше служил в Анапе.
В Луганске убит российский полковник / РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.
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"Десантник, большая реально шишка. Мог бы служить себе дальше в Анапе, а так погиб от междоусобиц сепаров на нашей земле. Самоубийство "премьера" Ципкалова - логично в том же ключе", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 сентября бывший "председатель совета министров" и советник главы "ЛНР" Игоря Плотницкого Геннадий Цыпкалов покончил с собой.
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