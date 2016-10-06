"Экс-спикер парламента" "ЛНР" опроверг версию о самоубийстве одного из лидеров "республики"

Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал "экс-спикер парламента" "ЛНР" Алексей Карякин.

"Официальная версия неверна. Цыпкалов был убит личной охраной Плотницкого. Не понимаю, кто вообще в прокуратуре мог придумать эту формулировку, что он повесился из опасений за свою жизнь. О попытке какого-то переворота или смещения Плотницкого я не знаю. На выборах главы республики мы с Геннадием Цыпкаловым его поддерживали, втроем были на всех плакатах", - заявил представитель "ЛНР".

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Но потом Плотницкий, по словам Карякина, сначала технично сменил Цыпкалова с поста "премьера", сделав "ни на что не влияющим "советником", а потом также устранил и его с поста "спикера парламента "ЛНР".

"Сейчас в Луганске чистят всех, кто имел отношение к "становлению "республики". В плачевном состоянии Коммунист ("замглавы "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР - Ред.), были предположения, что он также убит, но прокуратура обнародовала видео, на котором он живой, но очевидно, что с ним не все в порядке", - подытожил ."экс-спикер парламента" "ЛНР".

В ночь на 24 сентября СМИ террористов сообщили, что бывший "председатель совета министров" и советник главы "ЛНР" Игоря Плотницкого Геннадий Цыпкалов покончил с собой.