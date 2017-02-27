В "ДНР" распространяют слухи о грядущем масштабном вторжении России в Украину - Тымчук

"В "ДНР" в последние дни фиксируется два новых "информационных тренда": усиленно распространяются слухи о том, что весной-летом с.г. "Россия устроит масштабное наступление против Украины" (не уточняется, речь идет о формате нынешней "гибридной войны" на Донбассе, или об открытой агрессии), и о том, что Вооруженные Силы Украины хотят «свергнуть киевскую власть за коррупцию и предательство", - пишет на своей странице в Facebook координатор аналитической группы, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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По его словам, на сегодня это самые неофициально обговариваемые темы, причём как на уровне "чиновников" и командного состава, так и среди рядовых боевиков.