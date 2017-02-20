Экс-советник Путина объяснил, почему Россия не начала полномасштабную войну против Украины

"После оккупации "в прямом эфире" Крыма стало ясно, что использовать войска Путин может там и тогда, где и когда он посчитает возможным и нужным. Поскольку так называемое "восстание" на Юге и Востоке Украины не оказалось столь успешным, как он надеялся, то для создания так называемой "Новороссии" – остался единственный возможный инструмент – прямая интервенция. Тогда (2-3 года назад – УНИАН)казалось, что он готов применить открытую вооруженную силу так, как это он сделал в Крыму и на Донбассе. Однако этого не произошло", - цитирует Илларионова Апостроф.

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Так, по его словам, при анализе информации о численности российских войск на украинском театре военных действий стало ясно, что открытая интервенция не планировалась.

"Потому что на российско-украинской границе были сосредоточены регулярные вооруженные части численностью не более 50 000 человек. Этих войск было абсолютно недостаточно. Для того, чтобы вести сколько-нибудь заметную операцию по захвату Южной или Восточной Украины, даже в том случае, если такого рода военные действия будут носить не слишком жесткий характер, необходима группировка численностью около 1 миллиона человек", - пояснил Илларионов.

Российский экономист уверен, когда Путин размещал на границе 50 тысяч человек, изображавших активную деятельность, это был чистый шантаж.

"К большому сожалению, ряд наблюдателей, не являющихся профессиональными военными специалистами, как в Украине, так и за ее пределами, восприняли эти действия как подготовку к открытой интервенции", - добавил он.

Илларинов также обратил внимание на то, что, когда Путин готовит военную операцию конвенциональными средствами, то он не только не демонстрирует свои силы, наоборот, он обеспечивает их максимальную маскировку.

"Вторжение в Грузию в августе 2008 года происходило под покровом секретности. Когда Путин планировал крымскую операцию, никто, включая американскую разведку, не обнаружил сосредоточения вооруженных сил, которые затем вторглись в Крым и оккупировали его. Если Путин демонстрирует войска, то скорее всего для шантажа, а не для проведения реальной операции", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Илларионов заявил, что Беларусь является на сегодняшний момент кандидатом №1 на вторжение России в страну.