Глава МИД Литвы прибыл в Авдеевку, чтобы увидеть последствия российской агрессии (фото)

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

«Министр иностранных дел Литвы Линкявичус посещает Авдеевку, чтобы на месте увидеть последствия российской агрессии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

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30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

6 февраля в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что боевые действия в районе Авдеевки «немного успокоились».