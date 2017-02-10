Оккупанты на Донбассе заставляют главарей боевиков принимать на "службу" женщин - ГУР
Женщин принимают на "службу" в ряды боевиков в связи с неукомплектованностью.
На временно оккупированных территориях Донбасса в связи с неукомплектованностью личным составом оккупанты заставляют командиров боевиков привлекать к военной службе женщин.
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает на своей странице в Facebook.
«В связи с неукомплектованностью личным составом командования 2 АК ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин», - говорится в сообщении.
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По данным разведки, по состоянию на начало февраля этого года в отдельных подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка 2-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ численность женщин-военнослужащих составляет до 30 человек.
«Недовольны качеством такого пополнения, командиры подразделений требуют от командования ограничить призыв женщин на военную службу», - добавили в управлении.
Как сообщал УНИАН ранее, командование российско-террористических войск на временно оккупированном Донбассе начали выводить подразделения кадровых военнослужащих на передовую.