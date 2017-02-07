В Авдеевке боевики пытались устроить гуманитарную катастрофу - Тука

"Мне кажется, что это скорее всего была сначала чисто военная попытка отразить наши позиции, которые мы недавно заняли в Авдеевке и которые очень важны с точки зрения стратегического местонахождения", - прокомментировал замминистра по вопросам ВОТ 112 Украина.

"Постепенно видя, что не удается отбить эти территории исключительно использующимися для этого средствами, я предполагаю, была попытка, загнав Украину в тяжелую гуманитарную ситуацию, вызвать инициативу украинской стороны пойти на уступки, на какие-то переговоры и самостоятельно, добровольно освободить промку", - сообщил Тука, добавив, что, по его мнению, именно в этом была цель боевиков.

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Также Георгий Тука прокомментировал заявление посла Германии относительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до выведения оттуда российских военных подразделений:

"Я оцениваю такое заявление как ошибочное. Это была ошибка", - прокомментировал Тука.

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