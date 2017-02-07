Сепаратистов в "ДНР" перевели в режим повышенной готовности - ИС

В Донецкой области в «ДНР» сепаратисты мобилизуют все «силовые» структуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы военно-политических исследований "Информационный сопротивление" и народный депутат Дмитрий Тымчук.

Тымчук сообщил, что от боевиков, которые ранее уволились из "правоохранительных органов" и военных формирований "ДНР", требуют вернуться на службу.

"Из отпусков были отозваны все боевики, подразделения приведены в полную боевую готовность. Все военизированные формирования "ДНР" и подразделения "полиции" и "МГБ ДНР" переведены на казарменное положение по месту несения службы до особого распоряжения", - сообщил он.

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Кроме этого в "ДНР" и "ЛНР" все органы "местного самоуправления", "гражданской обороны" и предприятия, имеющие спецтехнику, с учетом боевых действий, переведены на режим работы "повышенная готовность" (круглосуточные дежурства и полное взаимодействие с "МЧС" для устранения последствий чрезвычайных происшествий, которые возникают).

Кроме того проведены и мероприятия по подготовке к эвакуации, указание о проведении такой подготовки было направлено "органам местного самоуправления" Горловки, Енакиево, Дебальцево.

Как сообщал УНИАН ранее, в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью не исключается введение военного положения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение может быть введено.

"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", – сказал он.